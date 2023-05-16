Муромская ЦРБ задолжала поставщикам лекарств больше 15,5 миллионов рублей

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Прокуратура установила, что Муромская центральная районная больница заключила с 27 предпринимателями государственные контракты на поставку лекарственных препаратов.

Несмотря на исполнение договорных обязательств, предприниматели оплату в установленный срок не получили. На момент проверки задолженность по исполненным контрактам превышала 13,5 миллионов рублей, сообщает областная прокуратура.

По результатам проверки прокурором главному врачу медицинского учреждения внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным. В результате прокурорского вмешательства задолженность по исполненным контрактам погашена в полном объеме.