Во Владимирской области от клещей пострадало еще 108 человек

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По данным еженедельного оперативного мониторинга за КВЭ и другими инфекциями, передающимися клещами, на 15 мая на территории региона в лечебно – профилактические организации по поводу присасывания клещей обратился 108 человек, среди них 31 ребенок.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в больницы области обратился 359 человек, в том числе 116 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

Лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» еженедельно клещи исследуются на зараженность возбудителями клещевых инфекций. За 19-ю неделю обнаружено 5 положительных находок ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз): 3 – среди клещей, снятых с людей, 2 - среди клещей, взятых на исследование из объектов окружающей среды.

Специалисты Управления Роспотребнадзора до 26 мая будут консультировать всех желающих по вопросам правил индивидуальной защиты от нападения клещей, расскажут о том, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при присасывании клеща, а также проконсультируют о том, где можно сделать прививку от клещевого энцефалита.