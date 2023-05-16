Во владимирском ресторане "Евразия" нашли кишечную палочку

фото регионального управления Роспотребнадзора

В региональное управление Роспотребнадзора поступили жалобы на ресторан "Евразия", который находится в центре Владимира. Там была проведена внеплановая проверка, в ходе которой были выявлены нарушения.

На предприятии нет цехового деления; приготовление блюд осуществляется без технологической документации; отсутствует моечное отделение для обработки столовой посуды и столовых приборов; в производственной чистой зоне хранились личные вещи, одежда сотрудников; не было маркировки на столах, инвентаре и продуктах. Замороженная мясная продукция хранилась с нарушением температурного режима, было нарушено товарное соседство. Документы, подтверждающие качество и безопасность, происхождение продуктов не предоставлены. Кроме того, к работе по контакту с пищевыми продуктами допущены лица без медицинского осмотра и санитарного минимума;

В роллах («маки ролл с тунцом и творожным сыром», «ролл «Три моря», «ролл «Филадельфия») и смывах с оборудования были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

За выявленные нарушения был составлен протокол о временном приостановлении деятельности и протокол об административном правонарушении. Материалы дела были переданы в суд.

Октябрьский районный суд Владимира 15 мая признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения иназначил административное наказание в виде приостановления деятельности ресторана «Евразия» на 90 суток.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.