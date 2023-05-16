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НовостиОбщество16 мая 2023 5:42

Владимирская область подписала 11 документов о сотрудничестве с Беларусью

Сотрудничество будет в разных сферах
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

На заседании рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Владимирской области обсудили реализацию действующего с 2015 года соглашения о сотрудничестве. Товарооборот в 2022 году составил 225 миллионов долларов.

Владимирская область экспортирует в Беларусь пластмассы и изделия из них, линолеум, кондитерские изделия, стекло, древесину и изделия из них, мебель, товары для сна, фармацевтическую продукция и многое другое.

Беларусь поставляет путевое оборудование, измерительные, контрольные, медицинские инструменты и аппараты, нетканые материалы и пряжу, транспортные средства, сельхоз- и коммунальную технику. Минские двигатели позволили Владимирской области выпускать тракторы и погрузчики под собственным брендом.

Было подписано 11 знаковых документов о сотрудничестве в самых разных сферах.