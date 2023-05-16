Во Владимирской области планируют создать сборочное производство белорусских тракторов

фото с сайта регионального Правительства

15 мая в Минске Губернатор Александр Авдеев принял участие в заседании Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Владимирской области.

Во области работает более 30 предприятий, учредителями которых являются граждане Беларуси. Эти организации заняты в производственной сфере, торговле, общепите, предоставлении медицинских и образовательных услуг. Кроме того, белорусская сельхозтехника участвует в программах обновления материально-технической базы сельхозпроизводителей, востребованы аграриями поставки белорусских семян сельскохозяйственных культур.

«Уже достигнуты договоренности с ведущими компаниями Республики Беларусь о сотрудничестве в поставках строительных материалов, использовании применяемых в строительстве технологий. Прорабатывается вопрос участия белорусских строительных и проектных организаций в реализации крупных инфраструктурных проектов во Владимирской области. Не исчерпаны возможности взаимодействия в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности, обмена турпотоками, развития культуры. Актуальна реализация совместных инвестпроектов, также белорусским партнерам может быть полезна высокотехнологичная промышленная продукция предприятий нашей области», – подчеркнул Александр Авдеев.

Белорусская сторона выразила заинтересованность в создании в нашем регионе сборочного производства тракторов малой мощности и коммунальной техники на базе действующих предприятий. Также речь шла о расширение номенклатуры и наращивание экспорта продовольственных товаров.