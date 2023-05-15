В Успенском соборе Владимира сделаны уникальные фотоснимки древних фресок

Фото: Вячеслав Торопов, Государственный Русский музей

Как сообщает Владимиро-Суздальский музей-заповедник, команда»Мобильной лаборатории» Русского музея Санкт-Петербурга, работавшая во Владимире в минувшем апреле, представила уникальные снимки фресок Успенского собора.

Научные сотрудники Русского музея исследовали иконостас XVIII века, однако воспользовались случаем и сделали фотоснимки также части стенной росписи. Сделали их с хоров, сверху, так как видна роспись только оттуда. В музее отмечают, что простые посетители могли бы увидеть эти фрески исключительно при помощи строительных лесов, воздвигнутых под самый купол, что сделать просто нереально.

По мнению ученых, на изображениях имеются фрагменты самой древней росписи Успенского собора, датируемой XII веком. Вероятно, ее раскрыли и укрепили реставраторы, работавшие в храме в последние 150 лет. В общей сложности за это время в Успенском соборе трудилось 15 групп таких реставраторов, но кто из них раскрыл фрески, пока ответить сложно.

Сейчас специалисты пытаются выяснить детали в архивах, а мы можем рассмотреть на снимках работу живописцев домонгольской Руси.

Полюбоваться снимками можно на официальном сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника.