В Гусь-Хрустальном районе арендатора леса наказали за порубочные остатки

. Фото: Павел КЛОКОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной Владимирской природоохранной прокуратурой проверки установлено, что в регионе в период действия особого противопожарного режима один из арендаторов леса допустил нарушение.

Как оказалось, АО «Рассвет», проводящее рубку леса на территории Григорьевского участкового лесничества Гусь-Хрустального района, плохо убирал лесосеку от порубочных остатков. Их в нарушение требований пожарной безопасности складировали в непосредственной близости от леса, что могло привести к плачевным последствиям в условиях теплой, сухой погоды.

По результатам проверки руководителю компании было внесено представление. Также на ответственного сотрудника было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».

Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.