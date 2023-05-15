Владимирцам предлагают присоединиться к акции в память об ушедших малышах

Фото предоставлено Фондом "Свет в руках".

Всероссийский благотворительный фонд «Свет в руках» приглашает родителей из Владимирской области присоединиться к акции в память об ушедших малышах «Росток памяти». Посвященная проблеме младенческой смертности мероприятие проходит во многих городах России. Во Владимире оно запланировано на воскресенье, 28 мая в 13.00. Пройдет акция в Загородном парке.

Чтобы принять участие, нужно заранее зарегистрироваться. Регистрация уже открыта по ссылке.

"Саженцы мы выдадим вам бесплатно на месте проведения акции. Вы можете присоединиться к акции на месте, либо принять участие онлайн. Тогда разместите фотографию посаженного вами растения в социальных сетях под #РостокПамяти и мы обязательно увидим вас. Поддержать проведение акции вы можете, пожертвовав комфортную для вас сумму на закупку саженцев для родителей по ссылке. Средства идут как раз на закупку саженцев", сообщают в благотворительном фонде.