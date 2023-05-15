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НовостиОбщество15 мая 2023 12:19

Торгово-промышленные палаты Владимирской области и Белоруссии стали партнерами

Было подписано соответствующее соглашение
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Торгово-промышленные палаты Владимирской области и Беларуси стали партнерами. Руководители палат Иван Аксенов и Михаил Мятликов подписали соответствующее соглашение.

Беларусь уже сейчас второй по объему внешнеторгового оборота наш партнер. Сотрудничают отдельные наши предприятия. В конце апреля сюда приезжала бизнес-миссия от 15 компаний. Подписано около 20 соглашений. Белорусские партнеры закрепили на бумаге намерение сотрудничать с «Адгезивом» , «Модуль-ЛТД», «Красным Эхом» и другими предприятиями.

«Благодаря контакту таких крупных бизнес-институтов, как ТПП, мы создадим комфортные, прозрачные условия для сотрудничества владимирских и белорусских предпринимателей. Намерены усилить участие наших предприятий в работе Белорусской товарной биржи. Будем развивать взаимодействие на отраслевом уровне, по совместным проектам наших государств. Наши предприятия смогут занять достойные ниши на мировом рынке», - сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграме.