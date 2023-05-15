Во Владимире стартовал конкурс на лучший жилой дом областного центра

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в столице региона стартует традиционный ежегодный конкурс «Лучший дом муниципального образования город Владимир».

К нему допускаются жители многоквартирных домов любой формы управления, вплоть до самостоятельной.

На первом этапе заявки будут подаваться в администрации районов Владимира. Затем будут определены дома, занявшие в каждом районе три призовых места в номинациях «Лучший дом» среди домов, построенных до конца 2017 года, и «Лучший дом», построенных с начала 2018 года по настоящее время.

На втором этапе конкурсная комиссия подведет итоги и определит количество призовых баллов, по которым определят победителя. Итоги конкурса объявят в августе текущего года, а победители получат призы.

Как и прежде, при начислении баллов учитывать станут техническое состояние домов, состояние место общего пользования, состояние подъездов и придомовой территории, наличие энергосберегающих мероприятий, раздельный сбор мусора и закрытые контейнерные площадки, а также отсутствие долгов по коммунальным платежам и имеющийся план мероприятий, принятый жильцами, по улучшению качества жизни в доме.