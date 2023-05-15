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НовостиОбщество15 мая 2023 11:08

Владимирская область может открыть бизнес-представительство в Республике Беларусь

Делегация во главе с губернатором сейчас находится в Минске
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала Правительства Владимирской области

фото из телеграм-канала Правительства Владимирской области

Губернатор Александр Авдеев встретился с советником-посланником Посольства РФ в Беларуси Петром Фроловым. Они обсудили развитие внешнеторговых и экономических отношений нашей области с белорусскими регионами.

«Ценим внимание к Белоруссии со стороны российских регионов. Стараемся им помогать. У вашей области накоплен большой опыт взаимодействия с республикой. Уплотняем практическую плоскость взаимодействия. Видим, что назрела потребность открытия здесь бизнес-представительства Владимирской области. По такому пути уже пошли ряд регионов. И это приносит хорошие результаты», – сообщил Петр Фролов.

Владимирская область заручилась поддержкой Посольства в реализации подобной инициативы.