В Коврове местная жительница написала ложный донос на съехавшего квартиранта

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает прокуратура Владимирской области. На днях надзорное ведомство Коврова утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «Заведомо ложный донос».

По версии следствия, в августе минувшего года супруги из Коврова сдали принадлежащую им квартиру вместе с мебелью и бытовой техникой. При этом их квартирант добросовестно вносил плату, включая деньги за коммунальные платежи, которые должны были проводить сами хозяева.

Однако хозяйка денег за коммуналку не платила, что привело к образованию долга и последующему отключению света в сданной квартире. Обманутый квартирант после отключения электричества съехал из квартиры.

Тогда хозяйка взяла из жилища холодильник и стиральную машину, сдала их в ломбард, а потом написала в полицию заявление о краже. Следователи полагают, что заявлением она намеревалась шантажировать квартиранта, требуя от него 10 тысяч рублей.

Тем не менее, обман вскрылся, и женщина призналась, что указанные в заявлении факты выдумка. Теперь она сама стала фигурантом уголовного дела, которое в скором времени начнет рассматривать Ковровский городской суд.