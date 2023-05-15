В Муроме на Меленковском шоссе столкнулись четыре автомобиля

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло 13 мая около 14.10 в районе дома №23 «А» по Меленковскому шоссе, где расположено кафе «Арагви».

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Додж» не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди «Фольксвагена» под управлением 32-летнего мужчины.

После удара «Фольксваген» проехал вперед и ударил «Ладу», за рулем которой находился 59-летний мужчина, после чего «Лада», в свою очередь, ударила «Хендай» 40-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал 37-летний пассажир «Фольксвагена». К счастью, его травмы оказались не сильными — после оказания помощи врачи отпустили его домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.