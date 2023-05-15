Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2023 10:29

В Муроме на Меленковском шоссе столкнулись четыре автомобиля

Все они ехали в попутном направлении
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло 13 мая около 14.10 в районе дома №23 «А» по Меленковскому шоссе, где расположено кафе «Арагви».

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Додж» не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди «Фольксвагена» под управлением 32-летнего мужчины.

После удара «Фольксваген» проехал вперед и ударил «Ладу», за рулем которой находился 59-летний мужчина, после чего «Лада», в свою очередь, ударила «Хендай» 40-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал 37-летний пассажир «Фольксвагена». К счастью, его травмы оказались не сильными — после оказания помощи врачи отпустили его домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.