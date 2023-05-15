Во Владимире каждый третий житель не имеет денег на отпуск

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Как сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в ходе проведенного опроса на тему среднестатистического областного бюджета, в котором приняли участие 13 тысяч жителей России, были опрошены и представители столицы Владимирской области.

В итоге оказалось, что среднестатистический житель Владимира может потратить на отпуск 49 тысяч рублей на одного члена семьи, а идеальный недельный отпуск обойдется владимирцам, по их мнению, в 160 тысяч рублей.

При этом 32 процента жителей, то есть, почти каждый третий, заявили, что вовсе не могут позволить себе отдых, так как не имеют денег.

Любопытно, что женские запросы оказались скромнее, чем у мужчин. В то же время, чем старше были опрошенные люди, тем меньше им требовалось на проведение отпуска мечты. Сами отпускные запросы возрастали вместе с уровнем дохода.