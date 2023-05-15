Во Владимирской области мошенники вдвое чаще стали брать кредиты на чужие имена

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает Отделение Владимир Банка России, в январе-марте от жителей Владимирской области поступило 479 жалоб, что в целом на 2 процента меньше, чем было за тот же период минувшего года.

Так, на 4 процента до 232 снизилось число жалоб на банки, по большей части связанных с оформлением кредитных каникул и валютными ограничениями. На 12 процентов снизилось число жалоб по потребительскому кредитованию — таковых поступило 64 обращения.

Еще 29 человек рассказали о случаях мошенничества с их средствами. В то же время, на проблемы, связанные с ОАСГО жаловались 48 раз, но общее число претензий к страховщикам сократилось на 11 процентов до 72 обращений.

Количество жалоб на микрофинансовые организации осталось неизменным и составило 71 обращение, а вот количество людей, на которых мошенники взяли кредиты, выросло вдвое.

В Банке России отметили, что сейчас для избежания таких неприятностей микрофинансовые организации обязали более строго подходить к проверке личности заемщиков.

Тем не менее, если вы окажитесь в подобной ситуации, следует немедленно обратиться в полицию, а также написать заявление в МФО, выдавшую кредит на ваше имя и указать, что заем вы не получали, а подпись поддельная. Если паспорт был украден, следует приложить копию справки об обращении из полиции.

Если кредитор убедится, что деньги брали не вы, долг будет списан.