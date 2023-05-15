В Камешковском районе у местного жителя обнаружили более килограмма марихуаны

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, прокуратурой Камешковского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков без цели сбыта.

Преступление инкриминируют 50-летнему местному жителю. По версии следствия, в минувшем сентябре он нарвал в лесу неподалеку от поселка дикорастущую коноплю, после чего перенес их к себе на мансарду, высушил и оставил на хранение.

В общей сложности оперативники обнаружили и изъяли у него более 1,1 килограмма запрещенного растения. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Камешковский районный суд.