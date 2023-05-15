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НовостиПроисшествия15 мая 2023 8:15

Во Владимире подрядчик обвиняется в подлоге документов для Министерства ЖКХ

Благодаря этим бумагам фирма попала в реестр организаций, занимающихся капремонтом
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством региона в ходе проверки соблюдения жилищного законодательства был установлен факт нарушения процедуры отбора компании, занимающейся капитальным ремонтом многоквартирных домов.

Речь идет о том, что такие компании обязаны состоять в особом реестре квалифицированных подрядных организаций, который ведет Министерство ЖКХ Владимирской области. Этот реестр дает компаниям право на участие в электронных аукционах по выбору подрядчиков на проведение капитальных ремонтов.

Прокурорская проверка показала, что 28 октября 2021 года в реестр в части выполнения работ по капремонту общего имущества многоквартирных домов было включено ООО «Градпроект». Основанием для включения стала заявка, в которой прокуроры обнаружили подложные документы.

Таким образом, фирма получила возможность проводить капремонты, в том числе лифтового оборудования.

Материалы проверки были направлены в региональный главк полиции, следователи которого возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

Расследование находится на контроле прокуратуры Владимирской области.