Во Владимире подрядчик обвиняется в подлоге документов для Министерства ЖКХ

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством региона в ходе проверки соблюдения жилищного законодательства был установлен факт нарушения процедуры отбора компании, занимающейся капитальным ремонтом многоквартирных домов.

Речь идет о том, что такие компании обязаны состоять в особом реестре квалифицированных подрядных организаций, который ведет Министерство ЖКХ Владимирской области. Этот реестр дает компаниям право на участие в электронных аукционах по выбору подрядчиков на проведение капитальных ремонтов.

Прокурорская проверка показала, что 28 октября 2021 года в реестр в части выполнения работ по капремонту общего имущества многоквартирных домов было включено ООО «Градпроект». Основанием для включения стала заявка, в которой прокуроры обнаружили подложные документы.

Таким образом, фирма получила возможность проводить капремонты, в том числе лифтового оборудования.

Материалы проверки были направлены в региональный главк полиции, следователи которого возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

Расследование находится на контроле прокуратуры Владимирской области.