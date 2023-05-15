В Гусь-Хрустальном районе похититель дважды забрался в один и тот же дом

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 28-летнего уроженца Ленинградской области.

Парня обвиняют в совершении кражи из деревенского дома, совершенной весной минувшего года.

По версии следствия, молодой человек в ту пору жил у своей подруги в одном из населенных пунктов Гусь-Хрустального района. Вскоре он узнал, что владелец соседнего дома появляется там редко, и решил этим воспользоваться.

Парень пробрался на дачный участок и взломал дверь, после чего вытащил из дома бытовую технику, подушки и одеяла. А на следующий день он вернулся опять и стащил стиральную машину.

Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей. Приехавшие хозяева обнаружили пропажу и тут же сообщили об этом в полицию, после чего парня вычислили и задержали. Вещи он оставил в свое пользование, так что их изъяли и вернули законным владельцам.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд. Куда оно направлено с утвержденным обвинительным заключением.