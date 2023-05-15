В Александрове местный житель хранил дома 600 граммов пороха

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 11 мая Александровский городской суд вынес обвинительный приговор 42-летнему местному жителю, обвинявшемуся в незаконном хранении взрывчатых веществ.

Судом установлено, что с августа 2022 по февраль 2023 года у себя дома он хранил взрывчатое вещество метательного действия, а именно бездымный порох массой более 600 граммов. Его он планировал использовать в личных целях, причем разрешения на приобретение, хранение и перевозку вещества не имел.

С учетом всех обстоятельств, включая явку с повинной и наличие пятерых детей, суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также к штрафу в размере 20 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.