Делегация Владимирской области прибыла с визитом в Республику Беларусь

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, делегация Владимирской области накануне прилетела в Республику Беларусь.

В состав делегации вошли руководители некоторых городов и районов региона, а также организаций социального блока.

Планируется, что в рамках визиту будут затронуты все направления, включая сферы строительства, ЖКХ, промышленности, торговли и инвестиций, а также гуманитарная сфера.

Кроме того, ожидается встреча главы региона с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. В Белоруссии делегаты пробудут до 17 мая.