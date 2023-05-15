В Ковров 20 мая прибудут мощи святителя Луки и святой Матроны Московской

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает администрация города Коврова, 20 мая в этот храм ровно в 16.00 прибудет ковчег с мощами святой блаженной Матроны Московской и святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Симферопольского и Крымского.

Напомним — ранее мощи этих почитаемых святых в течение нескольких недель находились во Владимире в храме Архистратига Михаила.

Во Владимирской епархии рассказали, что к святой Матроне Московской можно обращаться со всеми просьбами. К святителю Луке, который в миру был очень известным, талантливым хирургом и ученым, чаще всего обращаются с просьбами о здравии.

Ковчег с мощами пробудет в храме Федоровской иконы Божией Матери до 3 июня. Все желающие смогут посетить его и приложиться к святыням с 7.00 до 19.00 ежедневно.