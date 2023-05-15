Во Владимирской области 15 мая коронавирус подтвержден у 23 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 15 мая лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 случаев во Владимире, 4 - в Ковровском, по 3 - в Муромском и Гусь-Хрустальном районах, по 2 заболевших вЮрьев-Польском районе и Радужном, по 1 случаю в Собинском, Меленковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185586 случаев заболевания (51403 сл. в г. Владимире, 20160 сл. в Муромском, 21969 сл. в Ковровском, 6569 сл. в Петушинском, 8901 сл. в Кольчугинском, 11271 сл. в Александровском, 7434 сл. в Юрьев-Польском, 16778 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3684 сл. в Собинском, 2127 сл. в г. Радужный, 5980 сл. в Киржачском, 4316 сл. в Камешковском, 3422 сл. в Гороховецком, 4723 сл. в Меленковском, 6222 сл. в Вязниковском, 6438 сл. в Суздальском, 2417 сл. в Селивановском).