В Коврове задержаны пятеро организаторов нелегальных азартных игр

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, совместно со следователями регионального СУ СКР была задокументирована деятельность пяти жителей Коврова, 62, 32, 40, 60 и 34-летний местные жители обвиняются в организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, в декабре минувшего года они договорились и организовали на территории Коврова игорный клуб, который разместили в арендованом помещении. Там они установили 11 персональных компьютеров.

Самый старший из них давал «подчиненным» указания, получал от них выручку и проверял игровой зал, а также контролировал подключение заведения к удаленному доступу.

Все компьютеры правоохранители изъяли. На днях по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.