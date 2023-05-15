Во Владимире у горожанина украли телефон в помещении поликлиники

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи отдела полиции по Ленинскому району Владимира возбудили уголовное дело по факту кражи телефона.

По версии следствия, в начале мая 49-летний местный житель вместе с женой и ребенком пришел в поликлинику на прием к врачу, а когда заходил в кабинет, в спешке оставил свой телефон стоимостью 20 тысяч рублей на лавке в коридоре.

Вспомнив о телефоне, владимирец попытался найти его, но результатов это не дало, так что пришлось обращаться в полицию.

Оперативники быстро выяснили, что к краже может быть причастна 30-летняя женщина, которая тоже была с ребенком в той же очереди. После задержания женщина призналась, что взяла телефон себе, когда заметила, что за ней никто не наблюдает.

На время следствия подозреваемую отпустили под подписку о невыезде, расследование продолжается.