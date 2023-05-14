Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2023 14:26

Во Владимирскую область поступила вакцина против кори для взрослого населения

В 2023 году в регион поставлены 3600 доз вакцины
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Минздрава

фото регионального Минздрава

В связи с ростом заболеваемости корью объявлена кампания по проведению подчищающей иммунизации населения против кори. В 2023 году в области несколько раз объявлялись карантинные мероприятия по кори — все случаи связаны с выявлением контактных лиц, прибывших из соседних регионов.

Минздравом области завершается вакцинация и ревакцинация медицинских работников, учителей и воспитателей. Вакцинация детей проводится комплексными вакцинами. Вакцина имеется в достаточном количестве во всех детских поликлиниках.

В рамках федеральной квоты в 2023 году во Владимирскую область поставлены 3600 доз вакцины против кори для вакцинации взрослых. Первая партия (600 доз) поступила в феврале. Вторая партия (3000 доз) прибыла 11 мая. Весь объем вакцины разнаряжен и поступит со склада в районные и городские поликлиники в ближайшие дни.

В летние месяцы ожидается поставка на склад второй половины заявленной квоты вакцины против кори для иммунизации взрослого населения, сообщили в региональном Минздраве.