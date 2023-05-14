Владимирские гимнасты завоевали на Первенстве России 16 медалей

фото со страницы "Спортивная гимнастика. Школа им. Н.Г. Толкачева" в ВКонтакте

Команда владимирских гимнастов завершила свои выступления на Первенстве России 2023, проходившем с 9 по 13 мая в городе Пенза.

В общей сложности спортсмены завоевали 16 медалей, из которых 7 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых!!!

Савелий Съедин стал пятикратным победителем Первенства России. Тимофей Акиньшин завоевал одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали. Варвара Белова вернулась домой с золотом и бронзой. Дмитрий Суходольский завоевал серебряную и бронзовую медали. Матвей Акиньшин и Леонид Елисеев завоевали бронзовую медаль, Севда Шукюрова - серебряную медаль.

Эти медали Первенства России Владимирская команда посвящает заслуженному мастеру спорта СССР Юрию Королеву, завоеванные в том числе и его воспитанниками - братьями Акиньшиными.