В Вязниковском районе столкнулись два грузовика, водителя одного из них пришлось деблокировать

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

14 мая в Вязниковском районе на трассе М-7 произошло крупное ДТП с участием двух большегрузных автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, ДТП произошло в районе девяти часов утра. Во всяком случае, спасателям сигнал об аварии поступил в 9.26. Столкновение двух грузовиков случилось на 297 километре трассы М-7, вблизи села Ефимьево.

В результате ДТП пострадал один из водителей грузовиков. Его кабину смяло так сильно, что сотрудникам МЧС пришлось проводить деблокировку водителя. После этого его госпитализировали. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 7 человек, 2 единицы техники.