Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 мая 2023 10:05

В Вязниковском районе столкнулись два грузовика, водителя одного из них пришлось деблокировать

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

14 мая в Вязниковском районе на трассе М-7 произошло крупное ДТП с участием двух большегрузных автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, ДТП произошло в районе девяти часов утра. Во всяком случае, спасателям сигнал об аварии поступил в 9.26. Столкновение двух грузовиков случилось на 297 километре трассы М-7, вблизи села Ефимьево.

В результате ДТП пострадал один из водителей грузовиков. Его кабину смяло так сильно, что сотрудникам МЧС пришлось проводить деблокировку водителя. После этого его госпитализировали. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 7 человек, 2 единицы техники.