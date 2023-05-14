На пожаре в Собинке эвакуировали 20 взрослых и 15 детей

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

13 мая в 22.59 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Собинка, ул. Лакина, д. 3. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений был виден дым из квартиры на 4-м этаже. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки, эвакуации и тушения пожара. Пожарные не допустили распространения огня, и оперативно ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Пострадали постельные принадлежности внутренняя отделка помещения.

Эвакуировано 35 человек, из них 15 детей. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 15 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.