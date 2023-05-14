Во Владимирской области 14 мая коронавирус подтвержден у 25 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 14 мая лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5 случаев во Владимире, по 4 - в Муромском и Гусь-Хрустальном районах, по 2 заболевших в Ковровском, Александровском, Камешковском, Селивановском районах и Радужном, по 1 случаю в Гороховецком и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185563 случая заболевания (51397 сл. в г. Владимире, 20157 сл. в Муромском, 21965 сл. в Ковровском, 6569 сл. в Петушинском, 8901 сл. в Кольчугинском, 11271 сл. в Александровском, 7432 сл. в Юрьев-Польском, 16775 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3683 сл. в Собинском, 2125 сл. в г. Радужный, 5980 сл. в Киржачском, 4316 сл. в Камешковском, 3422 сл. в Гороховецком, 4722 сл. в Меленковском, 6222 сл. в Вязниковском, 6437 сл. в Суздальском, 2417 сл. в Селивановском).