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НовостиОбщество14 мая 2023 6:15

Из Владимирской области в зону СВО отправили стройматериалы

Гуманитарную помощь собирали предприниматели региона
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Очередной груз из Владимирской области отправлен в зону проведения спецоперации. В составе — стройматериалы, мощный дизель-генератор, внедорожник, сообщает региональное Правительство.

Руководство области выражает благодарность всем, кто принимает участие в сборах и доставке помощи для наших бойцов.

Новый гуманитрный груз был собран с помощью главы администрации Вяткинского сельского поселения Судогодского района Дмитрия Морозова, директора Вяткинской службы заказчика Ольги Куплиновой, ДСУ-3 и предпринимателей.