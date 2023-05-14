Из Владимирской области в зону СВО отправили стройматериалы

фото регионального Правительства

Очередной груз из Владимирской области отправлен в зону проведения спецоперации. В составе — стройматериалы, мощный дизель-генератор, внедорожник, сообщает региональное Правительство.

Руководство области выражает благодарность всем, кто принимает участие в сборах и доставке помощи для наших бойцов.

Новый гуманитрный груз был собран с помощью главы администрации Вяткинского сельского поселения Судогодского района Дмитрия Морозова, директора Вяткинской службы заказчика Ольги Куплиновой, ДСУ-3 и предпринимателей.