Во Владимирской области прокуратура выявила 377 нарушений при реализации нацпроектов

фото областной прокуратуры

За 4 месяца этого года прокурорами выявлено 377 нарушений при реализации нацпроектов, внесено 135 представлений, 81 лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, в суды направлено 62 исковых заявления, по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется 5 уголовных дел.

Юрьев-Польская ЦРБ заключила договор с и ООО "БМ-ИНТЕГРАЦИЯ" по разработке проектно - сметной документации на капитальный ремонт части здания стационара со сроком исполнения до 30.12.2022. Однако обязательства выполнены не были.

Гендиректору ООО «Благострой» объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков капитального ремонта ФАПа с. Новобусино в рамках заключенного контракта с Кольчугинской ЦРБ.

Выявлены дефекты покрытия, просадок на автомобильных дорогах Юрьев-Польского района, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на которые распространяются гарантийные обязательства.

Также между МКУ «ЦМУ администрации города Юрьев-Польский и ООО «Транспецстрой» заключен контракт на выполнение работ по благоустройству набережной реки Колокша. Акт приемки был подписан. Однако из-за некачественной работы отделочное покрытие набережной частично разрушилось.

Между ГБУ «Владупрадор» и ООО «АКМАСТРОЙ» заключен контракт на выполнение работ по ремонту моста в Муроме. Однако подрядчик к работам так и не приступил.

Прокуратурой Камешковского района в целях недопущения нарушения сроков исполнения муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог в Камешково подрядчику ГУП «ДСУ № 3» объявлено предостережение. По аналогичным основаниям прокуратурой Юрьев-Польского района объявлено предостережение начальнику Суздальского «ДРСУ» филиала ГУП «ДСУ-3».

Устранение всех выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры области.