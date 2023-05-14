В Гусь-Хрустальном районе женщина спасла на пожаре двух пенсионеров

фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области

Поздним вечером 9 мая поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в Гусь-Хрустальном районе, поселке Добрятино, ул. Ленина. Когда прибыли пожарно-спасательные подразделения, огонь успел распространиться по дому, бане и хозпостройке, была угроза перехода на соседние строения. Пожарные ликвидировали горение на площади 120 кв.м.

История могла бы закончиться более трагично, если бы свое мужество не проявила местная жительница Светлана Желтова, живущая по соседству. В тот вечер она вернулась домой с работы и занималась хозяйством. В какой-то момент она зашла в свою комнату и увидела вырывающиеся языки пламени из-за дома напротив. Она сразу же выбежала на улицу, поняла, что горит хозпостройка позади дома, стала стучать в двери дома, кричать и звать других соседей. Параллельно сообщила о происшествии по номеру 112. Диспетчер передала сообщение в пожарную охрану и порекомендовала продолжать попытки разбудить спящих в горящем доме людей. Спустя несколько минут в доме зажегся свет, и Светлана смогла сказать соседке, что в их доме пожар. На момент происшествия в доме находились пожилые мужчина и женщина, оба маломобильные. Пенсионерка смогла выйти самостоятельно, но ее супруг остался в доме.

Светлана, не раздумывая, пошла внутрь горящего деревянного дома и буквально на руках вынесла мужчину из огня. Таким образом отважная женщина спасла двоих человек.

В Главном управлении МЧС России рассматривается вопрос о поощрении жительницы поселка Добрятино.