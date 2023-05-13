В Киржаче появится арт-резиденция имени Андрея Вознесенского

Кадр из видео со страницы Евгения Федорова в ВК.

12 мая в честь 90-летия со дня рождения знаменитого поэта-песенника Андрея Вознесенского киржачский меценат Евгений Федоров анонсировал открытие в 2023 году арт-резиденции его имени.

Арт-резиденция имени Андрея Вознесенкого расположится на улице Ленинградской. И ради этого старинный дом, стоящий сейчас на улице Морозовской, перевезут на новое место. Там дом расположится рядом со своим «ровесником». Как заявил Евгений Федоров, выложивший на своей странице в ВК видео с анонсом, дом уже подготовили к переезду. Бригада разметила дом полосками, чтобы после перевозки пристыковать каждое бревно друг к другу, как было раньше.

Что касается, открытия резиденции, то она будет состоять из двух зданий. И общая площадь ее составит около 260 квадратных метров. Точной даты открытия пока не называют. Известно, что оно произойдет в течение текущего года.