Во Владимирской области до конца мая пройдет три рейда по отлову пьяных водителей

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление ГИБДД по Владимирской области планирует в мае провести еще три рейда пот выявлению пьяных водителей.

Как сообщили представители ведомства, первый рейд пройдет 13 мая. Еще два специальных рейда запланированы на 19 и 26 мая. Все они будут проведены в городе Владимире. Отлавливать нарушителей будут сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области.

Напомним, что только за майские праздники сотрудники Госавтоинспекции Владимирской области выявили 136 водителей, которые либо управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавались от прохождения медицинского освидетельствования.