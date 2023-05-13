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НовостиОбщество13 мая 2023 10:32

Во Владимирской области до конца мая пройдет три рейда по отлову пьяных водителей

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление ГИБДД по Владимирской области планирует в мае провести еще три рейда пот выявлению пьяных водителей.

Как сообщили представители ведомства, первый рейд пройдет 13 мая. Еще два специальных рейда запланированы на 19 и 26 мая. Все они будут проведены в городе Владимире. Отлавливать нарушителей будут сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области.

Напомним, что только за майские праздники сотрудники Госавтоинспекции Владимирской области выявили 136 водителей, которые либо управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавались от прохождения медицинского освидетельствования.