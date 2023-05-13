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НовостиОбщество13 мая 2023 8:23

Во Владимирской области москвич напился, сел в машину и врезался в шлагбаум

Теперь ему грозит суд
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото из группы в ВК "Петушки - Любимый город".

Фото из группы в ВК "Петушки - Любимый город".

История эта произошла в Петушинском районе. Вечером 1 апреля житель Московской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошел к заведённому автомобилю марки "Nissan Almera Classic", припаркованному около дома №16 по улице Трансформаторная в Костерево, и, сев на водительское сидение, поехал. Куда неизвестно, но, судя по всему, машина была не его, так как находящийся внутри пассажир требовал вернуться обратно, но пьяный водитель лишь высадил пассажира.

Далеко уехать ему не удалось. У дома №1 по той же улице он не справился с управлением и врезался в шлагбаум на железнодорожном переезде. После этого к автомобилю подбежал его хозяин, который вызвал полицию.

Полицейские потребовали от горе-водителя пройти освидетельствование. Содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе превысило предельно допустимую концентрацию почти в 5 раз.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело направлено в Петушинский районный суд.