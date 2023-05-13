Во Владимирской области 13 мая 2023 года коронавирус выявили у 26 человек

. Фото: Олег УКЛАДОВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 мая 2023 года лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам: 8 сл. в г. Владимире, 2 сл. в Муромском, 3 сл. в Ковровском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185538 случаев заболевания (51392 сл. в г. Владимире, 20153 сл. в Муромском, 21963 сл. в Ковровском, 6569 сл. в Петушинском, 8901 сл. в Кольчугинском, 11269 сл. в Александровском, 7432 сл. в Юрьев-Польском, 16771 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3683 сл. в Собинском, 2123 сл. в г. Радужный, 5980 сл. в Киржачском, 4314 сл. в Камешковском, 3421 сл. в Гороховецком, 4721 сл. в Меленковском, 6222 сл. в Вязниковском, 6437 сл. в Суздальском, 2415 сл. в Селивановском).