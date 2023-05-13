Во Владимире чиновники учат студентов азам руководства в "Мастерской муниципального управления"

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12 мая во Владимире начался второй сезон городского проекта для молодежи «Мастерская муниципального управления». Цель этого проекта – ознакомление студентов с работой администрации города и Совета народных депутатов, особенностями формирования городского бюджета, азами муниципальной службы.

Наставниками участников проекта станут депутаты областного ЗС и горсовета, руководители структурных подразделений мэрии города, общественники. Участниками проекта стали 20 студентов 1-4 курсов вузов города, предварительно подавших заявки и прошедших отбор.

Как и в прошлом году, организаторы делают акцент на практическую сторону проекта. В новом сезоне предусматриваются знакомство с работой структурных подразделений мэрии и комитетов горсовета, деловые игры и творческие испытания, которые дадут участникам проекта реальное представление о работе органов местного самоуправления.

По итогам первого сезона проекта двое его участников получили работу в администрации города, ряд выпускников проекта мэрия рассматривает как кадровый резерв.