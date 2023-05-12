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НовостиОбщество12 мая 2023 14:07

В Селивановском районе отремонтируют трассу до Красной Горбатки

Работы начнут в самое ближайшее время
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает ГБУ «Владупрадор», в скором времени ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» начнутся на шоссе от села Малышево до поселка Красная Горбатка.

Общая протяженность двух ремонтируемых участков составит более 1,6 километра. В дорожном ведомстве отметили, что ремонт позволит жителям находящегося неподалеку от Малышево села Переложниково более удобно добираться до районного и областного центров, в том числе для участия в культурных мероприятиях, так как местный певческий коллектив сельского клуба является одним из лучших в регионе.