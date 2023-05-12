Во Владимирской области временно изменилось расписание нескольких электричек

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, в связи с «окном» на станции Чулково, расположенной в Гороховецком районе, в связи с которым поезда будут задерживаться, временно изменится расписание ряда электропоездов.

В основном это затронуло электрички сообщением «Ковров — Нижний Новгород», а также поезда «Владимир — Гороховец» и ряд электричек, курсирующих по территории Нижегородской области.

«Окна» будут действовать до 30 мая включительно. Пассажирам следует учесть эту информацию при планировании поездок. Более подробно с изменениями в расписании можно ознакомиться на официальном сайте АО «ВВППК».