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НовостиОбщество12 мая 2023 13:01

Во Владимирскую область приехал с визитом политик Виктор Бут

Встречу с ним провел первым замгубернатора Дмитрий Лызлов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала регионального Правительства

фото из телеграм-канала регионального Правительства

Владимирскую область посетил бизнесмен и политик Виктор Бут. Очевидно, что он приехал не просто так, а в рамках подготовки к выборам в Заксобрание региона, которые состоятся осенью 2023 года. После освобождения из заключения в декабре 2022 года в рамках обмена между российской и американской стороной Бут стал членом ЛДПР

Впрочем, визит такой фигуры не может пройти незамеченным. И встречу с Бутом провел первым замгубернатора Дмитрий Лызлов. Во встрече также принял участие лидер Владимирского отделения ЛДПР Сергей Корнишов.

«Вы пример стойкости духа и патриотизма. Уверен, эти качества пригодятся Вам и на новом поприще - в политике. Сегодня все политические силы должны объединиться, региональное отделение ЛДПР оказывает помощь участникам СВО и их семьям, реализует полезные инициативы и социально значимые проекты. За Вашей судьбой следила вся страна и мы очень рады, что Вы сегодня с нами, на Родине», - заявил во время визита гостя Дмитрий Лызлов.

Это первый визит Виктора Бута во Владимир. В ходе поездки особое внимание он уделил промышленности региона.