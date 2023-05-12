Во владимирских школах и садиках завершился отопительный сезон

. Фото: Мария ЛЕНЦ

12 мая глава города Дмитрий Наумов подписал постановление об окончании отопительного периода для объектов социальной сферы.

Сегодняшний день стал последним, когда в садиках, школах, больницах и других социальных учреждениях были горячие батареи. Решение было приняло из-за высокой температуры воздуха на улице.

Напомним, что вновь включить отопление мэр распорядился перед майскими праздниками, когда ночные температуры опустились ниже нуля. Перед этим владимирцы завили главу города жалобами на холод в детских садах. Дети были вынуждены ходить в группах в верхней одежде.