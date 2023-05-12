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НовостиОбщество12 мая 2023 11:53

Во Владимирской области похоронили военнослужащего, погибшего в зоне СВО

Мужчина служил в мотострелковом батальоне
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате военных действий при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб 42-летний житель Гусь-Хрустального Максим Микеров.

Как сообщает администрация Гусь-Хрустального, рядовой Максим Микеров был старшим водителем мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона.

Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный, администрация Владимирской области, губернатор Александр Авдеев, военный комиссариат Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального района, ветераны Вооруженных сил РФ, воины-участники боевых действий выражают глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.