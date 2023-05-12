Во Владимире сотрудница отделения почты присвоила 291 тысячу рублей

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Октябрьский районный суд Владимира 11 мая вынес обвинительный приговор экс-сотруднице отделения почтовой связи с улицы Мира.

Женщину обвиняли в том, что с 20 августа по 30 сентября 2021 года она заполняла бланки электронного перевода денег, предназначенных для страховых выплат гражданам, вносила в них фиктивные сведения, а затем лично исполняла от имени других людей.

Таким образом сотрудница почты похитила из кассы 291540 рублей 14 копеек, которые потратила на свои цели.

В суде женщина полностью признала свою вину. С учетом смягчающих обстоятельств суд признал ее виновной и приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей с рассрочкой на полгода.

Приговор в законную силу не вступил.