В Гороховецком районе у мужчины нашли спрятанную за поясом партию наркотиков

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гороховецкого района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков без цели сбыта в крупном размере.

Преступление инкриминируется 25-летнему жителю соседнего региона. Автомобиль «Лада», в которой парень ехал в качестве пассажира, был остановлен полицейскими на территории Гороховецкого района в начале весны.

У пассажира за поясом брюк оперативники в ходе досмотра обнаружили полиэтиленовый сверток с белым порошком, в котором эксперты-криминалисты распознали несколько разовых доз мефедрона.

Молодой человек объяснил, что купил наркотики для личного употребления, свою вину он признал.

На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Гороховецкий районный суд.