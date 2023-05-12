Педагоги Владимирской области могут поучаствовать в телешоу "Классная тема"

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом году на телеканале "Культура" вышло образовательное телешоу «Классная тема!». На отборочный тур подали заявки 6 тысяч педагогов. 35 из них вышли в полуфинал, в том числе и владимирский учитель физики Александр Журавлев. К сожалению, ему не хватило зрительских голосов, чтобы выйти в финал шоу. Но педагог уверен, что участвовать в подобных конкурсах необходимо.

«Коллеги-педагоги Владимирской области! Приглашаю самых творческих, креативных и талантливых учителей региона к участию в новом отборочном туре телепроекта «Классная тема». Год назад мне удалось стать полуфиналистом этого увлекательного конкурса. Новые эмоции, знания и знакомства ждут всех, кто пройдёт отборочные задания и снимет видеовизитку о своей педагогической деятельности. Престиж профессии педагога растёт с каждым годом! Заявите о себе с помощью уникального проекта телеканала «Россия» и Минпросвещения России», — призвал Александр Журавлев.

Принять участие в телешоу могут учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы. Главный приз — авторская программа на федеральном канале. Претендентам предстоит пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку. Подать заявку можно до 20 июня через мини-приложение в социальной сети «ВКонтакте».