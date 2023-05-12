В Суздальском районе в поселке Боголюбово перевернулся легковой автомобиль

Фото: РОССОЮЗСПАС Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением, в результате чего легковушка перевернулась и упала на крышу.

На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции, бригада «скорой помощи» и специалисты аварийно-спасательного формирования РОССОЮЗСПАСа.

В РОССОЮЗСПАСе Владимирской области уточнили, что спасатели на месте отключили аккумуляторную батарею во избежание возгорания легковушки. К счастью, в остальном их помощь не потребовалась — водитель автомобиля не пострадал.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.