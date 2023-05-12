Через Владимирскую область начнет курсировать поезд по маршруту "Иваново - Нижний Новгород"

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С 1 июня между городами Иваново и Нижний Новгород начнёт курсировать скоростная «Ласточка». При этом она будет делать остановки в Шуе, Коврове и Дзержинске. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин.

Время в пути составит 3 часа 10 минут. В среднем это на два часа меньше поездов дальнего следования, курсирующих по маршруту сегодня. Поезд будет ежедневным. «Ласточка» из Иваново будет отправляться в 6.55, прибывать в Нижний — в 10.05. Из Нижнего Новгорода отправление — в 19.07, в Иванове поезд будет в 22.17. Для льготников будут действовать специальные тарифные предложения. Например, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет предусмотрена скидка в 30%.

"Возможность открытия нового маршрута прорабатывалась несколько месяцев вместе с руководством РЖД и губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Договорённость достигнута. Билеты уже скоро можно будет купить", написал Алексей Говырин.