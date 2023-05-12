Владимирские гимнасты завоевали медали на Первенстве России

фото с сайта городской администрации

С 9 по 13 мая в Пензе проходит Первенство России по спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из 42 регионов России.

Воспитанники владимирской муниципальной СДЮШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева показывают на соревнованиях отличные результаты.

В многоборье у мужчин по программе мастеров спорта «золото» завоевал Савелий Съедин, «бронзу» - Акиньшин Тимофей.

По программе кандидатов в мастера спорта среди девушек на вторую ступень пьедестала почета поднялась Севда Шукюрова. Варвара Белова завоевала бронзовую медаль.