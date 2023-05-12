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НовостиОбщество12 мая 2023 8:13

Уличный художник Мишкин представил новый арт-объект

Он появился на улице Сакко и Ванцетти
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Мишкина

фото со страницы Мишкина

Уличный художник Мишкин, который создает необычные арт-объекты на улицах Владимира, представил свою новую работу.

«Немного отойдя от своих тем арта и отбросив какую-то смысловую нагрузку, «задизайнил» одну из стен города, мне кажется такое название тут подойдет. Можете увидеть ее на «Фабрике», по адресу ул.Сакко и Ванцетти 50», - написал на своей странице Мишкин.

На стене художник изобразил девушку под зонтом на фоне небоскребов. По словам художника эта работа — «часть коллаба» с его первой совместной выставки с уличным фотографом space.r, которая прошла во Владимире около четырех лет назад.

Надо сказать, что не все работы Мишкина остались в первоначальном виде. Некоторые безжалостно закрашивают коммунальщики, другие портят сами владимирцы, лишая тем самым областной центр необычных арт-объектов.