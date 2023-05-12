Во Владимирской области у собственника изъяли 14 га неиспользовавшихся сельхозземель

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Во Владимирской области у собственника изъято более 14 га земель, которые не использовали по назначению, сообщает владимирское управление Россельхознадзора.

С 2019 года чиновники проводили проверки в отношении собственника земельного участка сельхозназначения в Судогодском районе Владимирской области. Вплоть до 2021 года ему неоднократно выносили предписания о том, что надо использовать землю по назначению. Однако участок полностью зарос сорняками и кустами. Собственника даже неоднократно штрафовали, но и это не помогло.

В итоге, в январе 2023 года Россельхознадзор направил в адрес Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области административные дела с целью инициирования процедуры принудительного изъятия участка. Судогодский районный суд постановил изъять у собственника землю и продать ее с публичных торгов, в соответствии с кадастровой стоимостью.